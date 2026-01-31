Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, "Abartılı tükettiğimiz antibiyotikler yüzünden Türkiye'de her yıl 42 bin kişi doğrudan ya da dolaylı olarak ölebiliyor. Yaklaşık 14 ay önce aile hekimliği sisteminde yaptığımız yeni revizyonlar, değişiklikler sebebiyle 1 yılda antibiyotik tüketimini yüzde 40 civarında azalttık." dedi.

Birinci, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 6. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık krizlere karşı dayanıklı, bilgiyi ürüne dönüştüren, stratejik alanlarda bağımsızlığını güçlendiren bir ülke haline geldiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı olarak politikalarını koruyan, geliştiren ve üreten olmak üzere 3 başlık altında topladıklarını dile getiren Birinci, "Bireyi ve toplumu önceleyen, bilgiyi değere dönüştüren ve sürdürülebilirliği esas alan bütüncül bir model aslında bu. Sağlık hizmetinin bütüncül vermeyi engelleyecek herhangi bir basamağı ihmal etmiyoruz. Bu modelde tedarik zinciri, üretimin arka planı değil aslında modelin merkezinde yer alan ve bütün basamakların çalışmasına izin veren bir alan." diye konuştu.

Birinci, sağlık alanında bir fikrin, nasıl ürüne dönüştürülebileceğinin en kritik başlıklardan biri haline geldiğine işaret ederek, bir çalışmanın üretime yansımaması halinde sağlık sistemi açısından gerçek bir değere dönüşmesinin de zor olduğunu kaydetti.

"Sağlık alanında Türkiye'nin güçlü bir dijital altyapısı var"

Üreten tedarik zincirini yalnızca satın alma ve lojistik perspektifine bakmadıklarını, bu zinciri krizlere karşı sistem direncinin de anahtarı olarak değerlendirdiklerini aktaran Birinci, "Geleceğin tıbbi tedarik zincirinin sezgiyle değil veriyle oluşacağını, entegre sistemlerle ancak tesis edilebileceğini görüyoruz. Sağlık alanında Türkiye'nin güçlü bir dijital altyapısı var. Nüfus ölçeğine göre dünyada Almanya ve Fransa gibi ülkelerin çok önündeyiz." şeklinde konuştu.

Bölgede sağlık sistemi iyi olan başka ülkenin neredeyse olmamasının Türkiye için bir fırsat olduğunu anlatan Birinci, şunları söyledi:

"Sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen hastaların ülkelerine baktığımızda toplam nüfusunun 2,7 milyar olduğunu görüyoruz. Bu bizim ne kadar büyük coğrafyalara erişebildiğimizi gösteriyor. Türkiye'ye 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insan yaşıyor. Yetiştirdiğimiz insan kaynağı, sağlık altyapımızda birçok ülkenin sağlık hizmeti için ilk başvuracağı ülkelerden biriyiz."

"Akılcı yaklaşımlar ile kamu bütçesi korunuyor"

Bakan Yardımcısı Birinci, antibiyotik kullanımına da değindi. Abartılı tüketilen antibiyotikler dolayısıyla ölümler yaşanabildiğine işaret eden Birinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abartılı tükettiğimiz antibiyotikler yüzünden Türkiye'de her yıl 42 bin kişi doğrudan ya da dolaylı olarak ölebiliyor. Yaklaşık 14 ay önce aile hekimliği sisteminde yaptığımız yeni revizyonlar, değişiklikler sebebiyle 1 yılda antibiyotik tüketimini yüzde 40 civarında azalttık. Gereksiz ilaç kullanımını azaltmış durumdayız. Zihinlerde tasarruf için mi bu politikaları geliştiriyorsunuz gibi sorular oluşabilir. 1859 ilacın 1. basamak sağlık kurumlarında yazılmasını sağladık. Vatandaşların kolay erişebilmesini sağladık. Bu ilaçları aile hekiminin yazmasıyla ayda 4 milyon kutu yazılan ilaç 6 milyon kutuya çıktı."

Birinci, akılcı yaklaşımlar ile hem kamu bütçesinin korunduğunu hem de vatandaşın sağlık hizmetine erişme kapasitesinin arttığını bildirdi.

Tıbbi tedarik zincirini maliyet hesabının ötesinde tutmak gerektiğinin altını çizen Birinci, "Bunu insan hayatının, toplumda oluşan güvenin, sürdürülebilir kalkınmanın da bir parçası olarak değerlendirmek gerekir. 2050 yılında 65 yaş üstü nüfusun iki katına çıkacağı ve hastalık yükünün de ciddi anlamda artacağı ülkemizde bugünkü planlamalarla tedarik zincirinde herhangi bir problemin yaşanmayacağını, büyük oranda kendi ürettiğini kullanan, kendisine yeten bir sistemimiz olacağını varsayıyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Şinasi Candan da Türkiye'nin tıbbi cihaz anlamında önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, Türkiye'nin yoğun bakım ünitelerinden laboratuvar sistemlerine, görüntüleme altyapılarına kadar geniş bir alanda üretim kabiliyetine sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Genel Başkanı Metin Demir de Türkiye'nin bölgede sağlık sektöründe adeta bir yıldız gibi durduğunu ifade etti. Demir, Türkiye'nin sağlık sektöründe dünyaya ihraç ettiği ürünlerin çeşitliliğinin artması gerektiğine dikkati çekti.