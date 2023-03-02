Antarktika'daki Deniz Buzu Seviyesinde Rekor Düşüş

NSIDC verilerine göre Antarktika deniz buzu 21 Şubat'ta, 45 yıllık uydu rekorunun en düşük seviyesi olan 1,79 milyon kilometrekare ile yıllık minimum seviyesine ulaştı.

Antarktika'daki Çin araştırma üssü Zhongshan İstasyonu yakınlarında Antarktika buz tabakasının kenarı ve denizdeki bir buzdağı görülüyor. (Fotoğraf: Liu Shiping/Xinhua)

NSIDC verilerine göre Antarktika deniz buzu 21 Şubat'ta, 45 yıllık uydu rekorunun en düşük seviyesi olan 1,79 milyon kilometrekare ile yıllık minimum seviyesine ulaştı.

LOS ANGELES, 2 Mart (Xinhua) -- ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nin (NSIDC) yakın tarihli bir araştırmasına göre, Antarktika deniz buzu muhtemelen bu yılki minimum seviyesine ulaştı.

NSIDC verilerine göre Antarktika deniz buzu 21 Şubat'ta, 1,79 milyon kilometrekare ile yıllık minimum boyutuna ulaştı. Bu, 45 yıllık uydu rekorunun en düşük seviyesi.

Antarktika deniz buzu sahasında bu yılki rekorla beraber iki yıl üst üste düşük seviye rekoru kaydedilmiş oldu. NSIDC'ye göre deniz buzu seviyesindeki düşüş son yıllarda da görüldü. 2017'de en düşük üçüncü seviye, 2018'de ise en düşük dördüncü seviye kaydedildi.

Colorado Boulder Üniversitesi Çevre Bilimleri Araştırma Kooperatifi Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı bilim insanı Ted Scambos, "Antarktika'nın iklim değişikliğine tepkisi Kuzey Kutbu'nunkinden farklı oldu" dedi.

Scambos, "Deniz buzundaki düşüş eğilimi, küresel ısınmanın Antarktika çevresindeki yüzen buzu nihayet etkilediğinin bir işareti olabilir ancak bundan emin olmak için birkaç yıl daha gerekli" diye konuştu.

Scambos'a göre daha düşük deniz buzu seviyesi, okyanus dalgalarının dev buz tabakasının kıyısını vuracağı ve Antarktika çevresindeki buz sahanlıklarını daha da azaltacağı anlamına geliyor.

NSIDC'deki bilim insanları, Antarktika deniz buzu sahasına dair rakamların ön bilgiye dayandığını vurguladı. Değişen rüzgarlar veya geç mevsim erimesi, buz sahasında daha da azalmaya neden olabilir.