Antalya'ya gelen turist sayısı 13,5 milyona yaklaştı; Ruslar ilk sırada

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turist sayısının 22 Eylül itibarıyla 13,5 milyona yaklaştığını belirterek, " Rusya'da savaşa rağmen artış var. Rusya yine 1 numara, açık ara lider" dedi.

AKTOB'un eylül ayı toplantısı, Kemerağzı'ndaki beş yıldızlı bir otelde yapıldı. Turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir konuk konuşmacı olarak yer aldı. AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizm sektöründeki gelişmelere, 2024 ile 2025 yılı verilerine ve ana pazarlardaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

22 Eylül itibarıyla Antalya'ya gelen turist sayısının 13,5 milyona yaklaştığını açıklayan AKTOB Başkanı Kavaloğlu, "Hemen hemen geçen sene ile aynı rakamları öngörüyoruz. Yılın başında 18 milyon gibi bir hedefimiz vardı. Yılın ikinci yarısında Rusya-Ukrayna savaşının bitebilme ihtimali bile gönüllerimizi çok ferahlatıyordu. Ama maalesef yakın coğrafyamızda barışın olamaması bizim de turizm verilerinde, özellikle Rusya'yı, Avrupa'nın bazı ülkelerini ciddi anlamda etkiledi" dedi.

ANTALYA TURİZMİNDEKİ RİSK

Antalya turizmi açısından bir risk olduğuna dikkat çeken Kavaloğlu, "Bu riski sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk dört ülke (Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya) sistemin yüzde 64'ünü yükleniyor. Bu bizim için çok önemli bir veri. Yani o dört ülkeyle ilgili oluşabilecek herhangi bir problemde maalesef turizm çok olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla bizim bunu biraz daha yaymamız, daha homojen bir yapıyla, daha farklı boyutlara yaymamız lazım" diye konuştu.

'2024'TE MUHTEŞEM BİR YIL YAŞANDI'

Antalya'nın turizmde 2024'te muhteşem bir yıl yaşadığını dile getiren AKTOB Başkanı Kavaloğlu, şunları söyledi:

"2024 yılı, tam anlamıyla ulaşılması gereken hedef bir yıl olmuş. Eskiden 2019 yılını hedef olarak gösterirdik. Bu yıl ilk 15 ülkeye baktığımızda Almanya'da çok az da olsa bir düşüş olduğunu görüyoruz. Hollanda'da azalmamız var. Romanya'da azalma var. Kazakistan'da ciddi azalma var. Ama bunun yanında yükselmenin olduğu yerler de var. Ukrayna'da ciddi artışımız var. Rusya'da savaşa rağmen artış var. Rusya yine 1 numara, açık ara lider. İngiltere pazarının halen daha büyüyebilecek bir alan olduğunu düşünüyorum Antalya için. Tabi ki Polonya bizim için son zamanların en başarılı pazarlarından biri. Yükselişine devam ediyor. Litvanya ve Ukrayna'da da çok ciddi artış var. Moldova ve Belarus artıda ama bazı eksiklerimiz var. O pazardaki tur operatörleriyle görüşmelerimize devam edeceğiz."

İNCELENMELİ VE DİKKATE ALINMALI

AKTOB'un toplantısına konuşmacı olarak katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Antalya'nın 17,3 milyon yabancı uyruklu misafir ağırladığını, dünyada Kanarya adalarından sonra en çok gecelemenin gerçekleştiği destinasyon olduğunu söyledi. 2025'in ise sanki uyarı yılı olduğunu söyleyen Özdemir, "Uzun bir aradan sonra ilk defa rakamların ve istatistiklerin duraksamaya başladığı yıl olmuştur 2025. Aksine uluslararası alanda rekabet ettiğimiz destinasyonlarda ise ciddi büyümeler yaşanmaktadır. Bu durumun nedeni çok incelenmeli ve dikkate alınmalıdır" dedi.

KONAKLAMA VERGİSİ TALEBİ

Özdemir, yerel yönetimlerin konaklama vergisinden yararlanamaması konusuna dikkat çekerek, "Muhittin Böcek başkanımızın her zaman ifade ettiği konaklama vergisinden yerel yönetimlere pay verilmemesi meselesini ben de vurgulamak istiyorum. 28 milyona hizmet ederken biz genel bütçeden sadece yerleşik nüfusumuz olan 2 milyon 722 bin kişiye göre pay almaktayız. Konaklama vergisiyle sektörün üzerinden toplanan milyar doları aşan kaynağa yüzde 40 oranında en büyük katkıyı Antalya'mız yapmaktadır. Dünyadaki tüm turizm kentlerinde olduğu gibi belediyelerimizin turizm sektörümüze daha çok hizmet etmesi için bu kaynaklardan pay alması şarttır. Bu pay Antalya'mızın turizmcilerimizin hakkıdır. Kendisi de Antalyalı olan Sayın Bakanımızdan bu konuda destek beklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

ANTALYA, BM COP31 2026 ADAYI

Antalya'nın çok önemli bir uluslararası buluşmaya aday olduğunu da duyuran Özdemir, şöyle devam etti:

"Türkiye, 2026 yılı Kasım ayında yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 için Avustralya ile yarış halindedir. Geçen yıl Azerbaycan'da, bu yıl Brezilya'da yapılacak konferansın 2026 için Türkiye'nin aday kenti Antalya'dır. Dünya liderleri, hükümet yetkilileri, uzmanlar, akademisyenler, STK temsilcileri, basın mensupları gibi 100 binin üzerinde katılımcıyı misafir etmek turizm, tanıtım ve imaj açısından büyük bir avantaj sağlayacaktır. Şu anda bakanlıklar düzeyinde yürütülen diplomatik çalışmalarda merkezi hükümet ile yerel yönetimin birlikte hareket etmesi, ulaşım, güvenlik, çevre yönetimi gibi konularda iş birliği ile çalışması gerekecektir. O nedenle şimdiden ulaşım konusunda elimizi güçlendirmeli, Antalya'ya yapılacak desteği artırmalı ve hızlandırmalıyız. Diğer yandan şehrimizin kültürel hayatını zenginleştirme adına festivaller ve kültürel faaliyetlerimizi çoğaltmaya devam ediyoruz. Birlikte bu şehirde mevsimselliği kırarak 12 ay yaşayan bir turizm şehri yaratma hedefine doğru adım adım ilerlemekteyiz."