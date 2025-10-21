Haberler

Antalya, Muğla ve Kars'ta Turizm Yatırımları İçin İhaleler Gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında yapılan ihale toplantısında, Antalya, Muğla ve Kars'ta toplam 4 kamu taşınmazı turizm yatırımları için tahsis edildi. 500 yatak kapasiteli otel ve günübirlik tesislerin turizme kazandırılması hedefleniyor.

"Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, kamu arazilerinin turizm yatırımı amacıyla tahsisi için bu yılın ikinci ihale toplantısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında, turizm yatırımcılarının katılımıyla Bakanlık'ta gerçekleştirildi.

İhale öncesinde konuşan Alpaslan, Antalya'da 1, Muğla'da 2 ve Kars'ta 1 taşınmaz için turizm yatırımcılarının başvuruda bulunulduğunu belirtti.

Alpaslan, "Müzakereler sonunda turizm yatırımlarının ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Alpaslan'ın konuşmasının ardından Antalya'da 1, Muğla'da 2 ve Kars'ta 1 olmak üzere toplam 4 taşınmaz için yatırımcılar tarafından sosyal ve teknik altyapıya katılım payları teklif edildi.

Müzakereleri yapılan bu taşınmazların üzerindeki yatırımların tamamlanması sonucunda toplam 500 yatak kapasiteli 3 otel tesisi ile 1 günü birlik tesis turizme kazandırılacak.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
