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Antalya haberi | Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

Antalya haberi | Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

Güncel Haberler

Antalya habere göre Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

8-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 1365 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda da 175 araç sürücüsü ve 894 yolcu olmak üzere toplamda 1069 yol kullanıcısına eğitim verildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler

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