Antalya haber... Antalya Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı Antalya gündem haberi: Antalya Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlık ettiği meclis toplantısında 186 gündem maddesi görüşüldü. Böcek, buradaki konuşmasında, Aşure Günü ve muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Anlamlı bir günde meclis toplantısı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Böcek, "Bu özel günün dostluğa, kardeşliğe vesile olmasını, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum." dedi. Böcek, geçtiğimiz günlerde cemevlerine yönelik yapılan saldırıları da kınadığını ifade etti. Meclis toplantısının ardından olağanüstü ASAT Genel Kurul'u toplandı. Genel kurulda 3 gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi devam meclisi ve ASAT Genel Kurul'una 12 Ağustos'ta devam edilmesine karar verildi. Meclis üyesi fenalaştı Genel Kurul sona erdiği sırada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Meclis Üyesi Ercan Uğur rahatsızlandı. Rahatsızlanan Uğur'a ilk müdahaleyi belediyede bulunan sağlık ekipleri yaptı. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Uğur'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel AA / Zehra Tekeci Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek Güncel Haberler

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