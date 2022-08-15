Antalya gündem haberi: Kaş'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Kalkan Mahallesi'nde yaşayan E.T'nin evinin önündeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, motosikleti götürürken görülen şüphelilerin H.Y. ve R.G olduğunu tespit etti. Ekipler, iki zanlıyı motosikleti satmaya çalıştıkları sırada yakaladı. Motosiklet sahibine teslim edildi. Güncel AA / Talip Demirci Motosiklet Jandarma Hisarcık Antalya Güncel Haberler

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