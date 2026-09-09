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Antalya Dayanışma Grubu, ATSO Başkan adaylarını konuk etti

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Antalya Dayanışma Grubu (ADG), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimleri öncesinde dört başkan adayını aynı platformda buluşturdu.

Antalya Dayanışma Grubu (ADG), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimleri öncesinde dört başkan adayını aynı platformda buluşturdu.

ADG'den yapılan açıklamaya göre, bir otelde basın mensupları ve grup üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ATSO başkan adayları Davut Çetin, Hatice Öz, Berkay Bahar ve Reşat Güney, projelerini ve ATSO'nun geleceğine ilişkin hedeflerini anlattı.

Program kapsamında her başkan adayına 30 dakikalık süre ayrıldı. Güney, Öz, Bahar ve Çetin sahneye çıkarak oda seçimlerine yönelik projelerini, çalışmalarını, hedeflerini ve Antalya ekonomisinin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

ADG Başkanı Salih Peker, Antalya'nın ekonomik geleceği açısından önemli bir süreçten geçildiğine dikkati çekti. Yaklaşık dört yıl önce çıktıkları yolda dayanışma anlayışını merkeze aldıklarını belirten Peker, şunları kaydetti:

"Antalya Dayanışma Grubu olarak ismimizin taşıdığı anlamı her zaman önemsedik. Biz dayanışmanın yalnızca zor günlerde değil, bir şehrin geleceğini birlikte inşa ederken de gerekli olduğuna inanıyoruz. Antalya bizim için yalnızca yaşadığımız bir şehir değil, hepimizin ortak değeri, ortak sorumluluğu ve gelecek nesillere bırakacağımız önemli bir mirastır. Antalya'yı daha güçlü, daha üretken ve yaşam kalitesi daha yüksek bir şehir haline getirmek hepimizin ortak hedefi olmalıdır."

Kaynak: AA
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