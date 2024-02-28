Antalya'da Zabıta Memuru Mesai Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, mesai arkadaşı zabıtayı bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı. Muratpaşa Belediyesinde görevli olan İsmail Kanmaz, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, mesai arkadaşı zabıtayı bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.
Muratpaşa Belediyesinde zabıta olarak görev yapan İsmail Kanmaz'ı (60), bıçaklayarak öldüren zabıta memuru Erdal V'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde'de dün büfenin önünde oturduğu sırada mesai arkadaşı Erdal V'nin bıçaklı saldırısına uğrayan İsmail Kanmaz hayatını kaybetmiş, şüpheli ise olay yerine gelen polis ekibine teslim olmuştu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.