Antalya'da yangından etkilenen vatandaşların evleri için kura çekiliyor

Antalyalı afetzedeler için yarın 305 konutun kurası çekilecek, daha önce inşaatı tamamlanan 150'sinin de kuraları çekilerek teslimi yapılacak.

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ve yerinde yapım imkânı bulunmayan konutların, belirlenen toplu alanlarda inşa edilmesi sürecinde kura aşamasına gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle yapımı tamamlanan ve devam eden 305 konutun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Kura çekimi sonrasında yapımı tamamlanan 150 konutun teslimine başlanacak olup inşaatı devam eden 155 konut da tamamlandıkça hak sahiplerine teslim edilecek. Kura çekim töreni 8 Kasım 2022 günü Manavgat Gençlik Merkezi'nde saat 11.00'de düzenlenecek. Bakanlık açıklamasında, yangında zarar gören ağır hasarlı konut, iş yeri, depo, samanlık ve ahırlarda yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında, konut talep eden vatandaşlar için ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 900 konuttan 187'sinin hak sahiplerine teslim edildiği hatırlatıldı.

KURA AŞAMASINA GELİNDİ

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ve yerinde yapım imkânı bulunmayan konutların belirlenen toplu alanlarda inşa edilmesi sürecinde kura aşamasına gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın 4 ilçesine bağlı 45 köy ve mahallesinde meydana gelen yangının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangında zarar gören ağır hasarlı konut, iş yeri, depo, samanlık ve ahırlarda yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında, Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara, ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 900 konuttan 187'si teslim edildi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA YAPILDI

Hak sahiplerine ait yanan konutların olduğu yerde yapım imkânı bulunmayan konutların belirlenen toplu alanlarda inşa edilmesiyle ilgili Bakanlık açıklamasında kura çekiminin yarın gerçekleştirileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle AFAD koordinasyonunda yapımı tamamlanan ve devam eden Akseki'de 23 konut, Gündoğmuş'da 9 konut, Manavgat ilçesinde ise 273 konut olmak üzere toplam 305 konutun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Kura çekimi sonrasında yapımı tamamlanan 150 konutun teslimine başlanacak olup inşaatı devam eden 155 konut da tamamlandıkça hak sahiplerine teslim edilecek. Tören 8 Kasım 2022'de Manavgat Gençlik Merkezi Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda saat 11.00'degerçekleşecektir. "