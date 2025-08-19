Antalya'da Yaban Hayatını Koruyan Ekolojik Köprü İnşa Edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaban hayvanlarını korumak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla ekolojik köprü inşa etti. Yapı, bölgedeki biyolojik çeşitliliği destekleyerek sürdürülebilir turizme katkı sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaban hayatını korumak ve hayvanların neden olduğu trafik kazalarını önlemek amacıyla ekolojik köprü inşa edildi.

Taşağıl–Beşkonak yolu üzerindeki Sağırin Mahallesi Hortu mevkiinde yapımı tamamlanan köprü, Köprülü Kanyon Milli Parkı güzergahında yer alıyor.

Ormanlık alanların sürekliliğini sağlayacak yapı, yaban hayvan türlerin yaşam alanları arasında güvenle geçişine imkan tanıyarak, sürücüler açısından olası çarpışma risklerini azaltarak yol güvenliğini artıracak.

Doğayla uyumlu şekilde tasarlanan ekolojik köprünün, çevresel açıdan hassas bölgelerden biri olan Beşkonak'ta ekosistemin bütünlüğünü koruyacağı ifade ediliyor.

Antalya'da yapılan ekolojik köprü, hem biyolojik çeşitliliğin korunmasına hem de turizm faaliyetlerinin doğayla uyumlu şekilde gelişmesine destek sağlayacak. Rafting ve doğa turizmiyle öne çıkan Köprülü Kanyon'un, köprü sayesinde sürdürülebilir turizm açısından daha da güçlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
