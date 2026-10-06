Antalya'da uzay kongresinde 1000 metrekarelik Future Space alanı ilk kez açıldı

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ANTALYA'da düzenlenen '77'nci Uluslararası Uzay Kongresi' kapsamında, teknoloji girişimcilerini uzay ajansları, yatırımcılar ve sektör temsilcileriyle buluşturan 'Future Space' alanı açıldı. Girişimciler, 1000 metrekarelik alanda ürün ve projelerini tanıtıp; yatırım, satış ve ortak araştırma-geliştirme olanaklarını değerlendirecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen '77'nci Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026), uzay teknolojileri alanında çalışan girişimlerin uluslararası paydaşlarla buluşturulması amacıyla oluşturulan 'Future Space' çadırının resmi açılışı yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK yürütücülüğünde ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliğiyle hazırlanan alanda, 5-9 Ekim tarihlerinde girişim sunumları, ikili iş görüşmeleri, paneller ve tematik oturumlar düzenleniyor.

Açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Savunma ve Havacılık Sanayii Analisti Bora Balçay, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam, TUA Başkan Yardımcısı Fatih Dulkan ve IAC 2026 Direktörü Emine Doğrukök katıldı. Törende konuşma yapan katılımcılar, alanın, kongrenin 'Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var' temasıyla ilişkisine dikkati çekti. Konuşmalarda, yeni nesil girişimlerin uluslararası uzay çalışmalarına katılımı ve Türkiye'nin uzay teknolojilerinde uluslararası iş birliklerine katkısı vurgulandı.

KONGRE TARİHİNDE İLK KEZ KURULDU

Organizasyon tarafından paylaşılan bilgilere göre, IAC tarihinde ilk kez oluşturulan Future Space alanı, teknoloji girişimcilerini küresel uzay sektörünün temsilcileriyle doğrudan bir araya getiriyor. Girişimciler, çadırdaki stantlarda teknolojilerini ve projelerini tanıtırken, uzay ajansları, sanayi kuruluşları, yatırımcılar ve bilim insanlarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu buluşmalarla girişimcilerin uluslararası iş birlikleri geliştirmesi ve küresel pazarlara erişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

YATIRIM VE ORTAK AR-GE GÖRÜŞMELERİ

Alanın önemli bileşenlerinden Beyond Orbit Programı kapsamında seçilen uzay teknolojisi girişimleri, uluslararası kurum ve firmalarla buluşturuluyor. Programla girişimcilerin ürün ve teknolojilerini tanıtmaları, yatırım ve satış olanaklarını değerlendirmeleri hedefleniyor. Görüşmelerde ortak araştırma-geliştirme çalışmaları, tedarik zincirlerine katılım ve stratejik iş birliği fırsatları da ele alınıyor. Girişimcileri, yatırımcıları, kamu kurumlarını, akademisyenleri ve uluslararası sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturan programın, yerli girişimlerin görünürlüğünü artırması bekleniyor.

'UFKUN ÖTESİNDE' SERGİSİ

Future Space alanında girişim stantlarının yanı sıra T3 Vakfı girişimcileri ve TÜBİTAK BİTO tarafından hazırlanan 'Ufkun Ötesinde' sergisi de yer alıyor. Program boyunca Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki çalışmalarının tanıtıldığı oturumlar, uluslararası program ve fonlara ilişkin bilgilendirmeler ile girişim ve yatırım konulu paneller gerçekleştiriliyor. Teknoloji ve farkındalık etkinlikleriyle de katılımcıların uzay çalışmalarına ilişkin bilgi edinmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı