Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?

Antalya'da Trafik Sorunu ve Kaçak Yapılar Üzerine Vali Şahin Açıklamada Bulundu

Antalya'da Trafik Sorunu ve Kaçak Yapılar Üzerine Vali Şahin Açıklamada Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Valisi Hulusi Şahin, basın toplantısında kentin en büyük sorununun trafik olduğunu vurguladı. Antalya'nın turizm hedefleri ve kaçak yapılarla mücadele konularında da bilgi verdi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) düzenlediği "Basın Sohbetleri" toplantısının konuğu oldu.

Şahin, AGC'nin sosyal tesisinde gerçekleştirilen toplantıda, Antalya'da en büyük sorunun trafik olduğunu ve bu proglemin kentin büyümesinden kaynaklandığını söyledi.

Kenttin trafik sorununun çözülmesi için ihalelerin yapıldığını belirten Şahin, "Duraliler, Uncalı ve sanayi kavşaklarında trafiği rahatlatacak kavşak çalışması ihaleleri yapıldı ve yakın zamanda iş takvimi planları kapsamında çalışmalar başlayacak ve yapılan çalışmalar kenttin trafiğini büyük oranda rahatlatacak." dedi.

Turizmin kent için çok önemli olduğuna dikkati çeken Şahin, Antalya'nın 2025 turizm hedeflerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklandığını hatırlattı.

Antalya'nın Türk turizminin amiral gemisi olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Genel olarak 3'te 1, yani Türkiye'nin tamamı 3 parça ise 1 parçası Antalya turizmidir ve rakamlar bunu gösteriyor. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaktan hiç geri durmayacağız. Bu konuda geçen olimpiyat, Avrupa Şampiyonası'nın etkileri, Avrupa ve Almanya'da yaşanan anormal hava koşulları, sendikal problemler. Yine bunlara rağmen Türkiye özellikle Antalya turizmde bütün hedeflerini tutturdu ve hatta bir tık da bunun üzerine çıktı. Bundan sonra da bize verilen yol haritasında hangi hedef ne ise onu yaparız. Biliyorsunuz asıl büyük hedefimiz 100 milyon turist. Buna emin adımlarla yürüyoruz ve bunu da başaracağız."

Kentteki kaçak yapıların yıkılması

Şahin, kentteki kaçak yapılarla mücadele ettiklerini ve bu kapsamda yıkımların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Özellikle falezlere yapılan birçok kaçak yapıyı yıktıklarının altını çizen Şahin, "Kentte defalarca kaçak yapıları yıktık, en son falezlere yapılan büyük bir asansörü yıktık, falezlerin üzerine yapılan havuzları yıktık. Her kaçak yapının yıkılması için mücadele ettiğimizi bilin. Bunların hukuki süreçleri var, bu süreçler kolay değil. Bu benim en hassas olduğum konu, bazı yerlerde 40-50 yıldır kaçak yapı var ve oralara bir şey yapılmamış, biz elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Bütün paydaşlarla kaçak yapılan yıkılması için ortak çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Şahin, daha önce bu mücadeleler verilseydi bu sorunlarla uğraşmak zorunda kalmayacaklarına dikkati çekti.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
img

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
img

Bahçeli'ye Demirtaş'ın mesajı soruldu! Sözleri çok konuşulur
img

Galatasaray Icardi'ye uyarı gönderdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar
Dördüncü çeyrekte Apple'ın satışları düştü, Xiaomi ve Vivo yükselişte

iPhone'un pabucu dama atıldı! 2 marka satış rekorları kırıyor

Son Dakika Haberleri

Emekli maaşı refah payı 2025 ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman ödenecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Sultangazi, Pendik, Silivri su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sen Ağlama İstanbul CANLI HD izle Star TV (5. Bölüm)! Çeyrek altın ne kadar, yükseldi mi? 14 Ocak gram altın fiyatı kaç TL oldu? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 15 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 18. bölüm full HD tek parça izleme linki 14 Ocak Salı! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak günün maçları nereden izlenir? Bir Gece Masalı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 19. bölüm fragmanı izleme link var mı? Bir Gece Masalı canlı izle! 14 Ocak Salı Bir Gece Masalı 18. bölüm ATV canlı izle! Son bölümde neler oldu? 15 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Yay, Aslan burcu yorumu! 15 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kerimcan Durmaz ne zaman tahliye olacak? Kerimcan Durmaz serbest bırakılacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.