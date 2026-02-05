Haberler

Irmak taştı, şantiye ile narenciye bahçelerini su bastı

Antalya'da Oymapınar ve Manavgat barajlarından su bırakılması sonucu Manavgat Irmağı taştı. İnşaat şantiyesi ve narenciye bahçeleri su altında kaldı, iş makineleri zarar gördü.

ANTALYA'da şiddetli yağışların ardından Oymapınar ve Manavgat barajlarından su bırakılması sonucu Manavgat Irmağı taşınca, Antalya-Alanya Otoban İnşaatı şantiyesi ve narenciye bahçeleri su altında kaldı.

Manavgat'taki Oymapınar ve Manavgat barajlarından su bırakılması nedeniyle taşan Manavgat Irmağı, Bucak Şeyhler ve Ulukapı mahallelerinde kurulu olan Antalya-Alanya Otoban İnşaatı Şantiyesi ile çalışma sahasını ve narenciye bahçelerini su altında bıraktı. Su baskını nedeniyle şantiyede bazı iş makineleriyle teçhizatlar zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
