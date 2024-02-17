Antalya'da Şiddetli Yağış Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da belediye ekipleri, şiddetli yağış nedeniyle su basan ev, iş yeri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağış ve su baskınlarından etkilenen mahallelerde vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Vatandaşlara ilk günden bu yana çorba, sıcak yemek, ekmek, su, süt ve gıda desteği sağlayan ekipler, bir yandan da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapıyor.

Sahadaki 400 kişilik temizlik personeli, temizliğin yanı sıra kullanılamaz hale gelen eşyaların tahliyesini gerçekleştiriyor.

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde gelen taleplere anında cevap veren ekipler, sokak ve caddelerdeki temizliğe de devam ediyor.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ise hasar tespit çalışmalarının ardından çiftçilere yönelik desteklerini sürdürüyor.

Aksu ilçesinde Yurtpınar, Çalkaya mahalleleri ve Kepez ilçesinde Düden, Demirci mahallelerinde incelemelerde bulunan ekipler tarafından üreticilere sera naylonu ve gübre desteği verildi.

Hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ise yem ve saman desteği sağlandı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler de, sağanak yağıştan etkilenen, sağlık sorunu olan büyükbaş hayvanları kontrolden geçirerek, hayvan sahiplerine bilgilendirmelerde bulundu.