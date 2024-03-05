Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün "turuncu kod" uyarısında bulunduğu kentte öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kaleiçi Yat Limanı'nda ve Konyaaltı Sahili'nde ise fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin doğu ilçeleri Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'da çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum oluşma riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde denizde hortum oluştu.

Kaş ilçesinin Çayköy Mahallesi'nde ise yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Bölgede olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.