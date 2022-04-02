Antalya'da refüj korkuluklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı
AA - Servet Tümer - Güncel
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Serik ilçesinde yoldan çıkarak refüj korkuluklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Serik ilçesinde yoldan çıkarak refüj korkuluklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Selim Ergün'ün (59) kullandığı 31 AFH 905 plakalı tır, Orta Mahalle Belek Köprülü Kavşağı'nda köprü üzerinde kontrolden çıkarak refüjdeki korkuluklara çarpıp karşı şeride geçti.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince olay yerinde ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, tırın çekilmesiyle yaklaşık 1 saat sonra ulaşıma açıldı.
AA / Servet Tümer - Güncel