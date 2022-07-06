Antalya'da ormanlık alana uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı Antalya'da ormanlık alana uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da ormanlık alana uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi için çalışma başlattı. Ekipler, S.D, C.D. ve B.D'nin Kepez ilçesi ormanlık alanda uyuşturucu depoladıkları bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Şüpheliler ormanlık alanda uyuşturucu saklamaya çalıştıkları sırada düzenlenen operasyonla yakalandı. Ormanlık alanda yapılan aramada ise 13 kilo 135 gram eroin, 615 gram metanfetamin, hassas terazi ve 19 bin 250 lira ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. AA / Gülsem Adam - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler

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