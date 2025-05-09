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Antalya'da 'Orman Benim' Etkinliği ile Farkındalık Yaratıldı

Antalya'da 'Orman Benim' Etkinliği ile Farkındalık Yaratıldı
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Antalya'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği 'Orman Benim' etkinliği kapsamında, orman yangınlarının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak için ormanlık alanlar temizlendi. Vali Hulusi Şahin, Antalya'nın zengin orman varlığına dikkat çekerek, küresel ısınmanın tehlikelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Antalya'da Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ormanlık alanında yapılan etkinlikte, ormanlık alanlar ve çevresindeki bölgelerde yangın riski taşıyan kuru otlar, çalılar ve çevreye atılmış atıklar, vatandaşın katılımıyla temizlendi.

Vali Hulusi Şahin, burada yaptığı konuşmada, kentin orman varlığıyla Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin toplam orman rezervinin yüzde 5'inin Antalya'da olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Arazilerimizin yarıdan fazlası ormanlarla kaplı ve bunlar vasıflı, zümrüt yeşili, harika ormanlardan oluşuyor. Bu ormanların varlığı, Antalya'yı adeta bir yeryüzü cenneti haline getiriyor. Ancak tüm bu güzellikleri bir anda kaybedebiliriz. Bunun en önemli sebebi küresel ısınmadır. Geçtiğimiz yıl, tüm zamanların en sıcak yazı kaydedildi. Ormanlarımızın hassas yapısı nedeniyle bundan sonra çok daha titiz davranmalı ve her hareketimize dikkat etmeliyiz."

Kentte 1 Mayıs'tan itibaren belirlenmiş güzergahlar haricinde ormanlara girişlerin yasaklandığını anımsatan Şahin, sadece doğa yürüyüşü rotaları ile belediyelerin ya da ilgili kurumlar tarafından mesire yeri olarak belirlenen alanlara girişe izin verileceğini aktardı.

Her geçen gün orman varlığını artırdıklarına dikkati çeken Şahin,"Bu ormanların asıl emanetçileri gençlerimizdir. Antalyalı vatandaşlarımız da gerekli hassasiyeti göstererek ormanlara ateşle yaklaşmamalı, çöplerini bırakmamalı ve ormanlarda karşılaştıkları atıkları temizlemelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
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