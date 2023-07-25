Antalya'da Kemer ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızlanarak devam ediyor. Şu an için tahliye gerektirecek bir tehlike olmasa da yangının hızını artırması durumunda mahallede tahliyelerin olabileceği belirtiliyor. Turistler ise söndürme çalışmalarını merakla izliyor. Helikopter ve uçaklar denizden su alarak yangına müdahale ediyor. Yanan alanın büyüklüğü ise 125 hektarı buldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün saat 21.00'de başlayan orman yangınının gündüz saatlerinde rüzgarın etkisiyle hızı arttı. Kemer üzerindeki duman yoğunluğu da öğle saatlerinde çoğaldı. Batı yönünde esen rüzgarın etkisi ile ilerleyen ve Arslanbucak Mahallesi'ne yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki yangın nedeniyle şu an için tahliye gerektirecek bir tehlike olmadığı belirtildi. Yangının hızını daha da artırması durumunda mahallede tahliyelerin olabileceği kaydedildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yangının etkili olduğu bölgeyi helikopterle inceledi.

TURİSTLER ÇALIŞMALARI İZLEDİ

Hem havadan hem karadan devam eden ekiplerin söndürme çalışmalarını, Kemer'de bulunan yabancı turistler de meraklı gözlerle izliyor. Turistler, konakladıkları otellere giderken gökyüzünü kaplayan dumanı izledi. Antalya-Kemer D400 kara yolunun kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna gelen vatandaşların ise depolarını doldurana kadar dumanı kayıt altına aldı.

DENİZDE YANGIN SEFERBERLİĞİ

Kemer'de devam eden orman yangınında söndürme çalışmalarında yer alan helikopter ve uçaklar, kısa sürede alevlere müdahale edebilmek için sahile yakın bölgelerden denizden su aldı. İlçe merkezindeki otel, halk plajı, kamp, karavan ve mesire alanlarının yakınında sahilden 100 metre açıkta su dolduran helikopterler, kısa süreli uçuşlarının ardından yanan alanlara boşalttı. Uçaklar da daha açıktan su doldurup, söndürme çalışmalarında yer aldı.

Helikopter ve uçakların deniz üzerindeki seferini plajda güneşlenip, denize girenler merakla izledi. Alevlerin oluşturduğu duman bulutunu endişeli bakışlarla takip edenler, helikopter ve uçaklar denizde su doldururken cep telefonuyla görüntüleyip, selfie çekti. Bazı turistler söndürme çalışmaları sırasında üzerinden geçen helikopterlere aldırmadan plajda güneşlenmeye devam etti. Bazıları da sıcak hava nedeniyle ağaç gölgesinde uyuyarak serinlemeyi tercih etti.

125 HEKTARDA ETKİLİ

Yanan ormanlık alanın Beydağları Milli Park alanı içinde olması nedeniyle orman içi yol olmadığı, tüm ekiplerin dün geceden beri yangını kontrol altına alabilmek için arazözler için çok zor ve engebeli olan bölgede yol açmaya çalıştığı kaydedildi. Yangının etkili olduğu alanın ise 125 hektarı bulduğu belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da akşam saatlerinde bölgeye gelip inceleme yapacağı kaydedildi.