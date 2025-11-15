Antalya'da İşyerine Hırsızlık Yapan Eski Çalışan Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin çelik kasasından hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işetmenin ofisinde bulunan çelik kasası açılarak 23 bin 250 avro, 670 dolar ve 3 bin lira hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince yapılan incelemede, hırsızlık olayını işletmenin eski çalışanı B.Y'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Düzenlenen operasyonda çalınan paralarla yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.