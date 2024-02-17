Antalya'da Gönüllüler Çevre Temizliği Yaptı

Antalya'da etkili olan şiddetli yağışın ardından bir araya gelen gönüllüler, Konyaaltı sahilinde çevre temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) İl Temsilciliği ve Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilciliği tarafından İzci Yararlıdır Haftası kapsamında organize edilen etkinlikte, gönüllüler Konyaaltı Sahili'nde toplandı.

"Deniz Geri Almadan Harekete Geç" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, aralarında öğrencilerin de bulunduğu ÇEKUD gönüllüleri ve yaklaşık 40 izci, 13 Şubat'taki şiddetli yağış sonrası kıyıya vuran plastikleri ve çeşitli atıkları topladı.

Sahil hattı boyunca temizlik yapan gönüllülerin topladığı atık, 80 torbayı buldu.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan ÇEKUD Bölge Temsilcisi Ümit Soner, şiddetli yağıştan etkilenen kent sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan olumsuzluklardan ders çıkarılması gerektiğini belirten Soner, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve daha yaşanılabilir bir dünya için farkındalık oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Soner, ÇEKUD olarak bu tür faaliyetlerle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ve çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Öte yandan Soner, 9 Şubat'ın Dünya Sigara Bırakma Günü olduğunu hatırlatarak, sigara izmaritlerinin oluşturduğu kirliliğe dikkati çekerek, "Sigarayı bırak, izmariti yere bırakma" çağrısında bulundu.