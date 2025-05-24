Antalya'da Gerginlik: Usule Aykırı Alanlara Müdahale

Antalya'da Gerginlik: Usule Aykırı Alanlara Müdahale
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Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde belediye ekipleri usule aykırı işletmelerin alanlarını kaldırmak istedi. İşletme sahibi sandalyesini ateşe vererek direnirken, çalışanlardan biri de etrafa kolonya dökerek tepkisini gösterdi. Olay yerine polis ekipleri müdahale etti.

ANTALYA Konyaaltı Sahili'ndeki bir işletmede usule aykırı alanların belediye ekipleri tarafından kaldırılması sırasında gerginlik yaşandı. İşletme sahibi sandalyelerden birini ateşe verirken, bir çalışan ise etrafa kolonya döktü. 2 kişi sakinleştirildikten sonra usule aykırı alanlardaki malzemeler kaldırıldı.

Antalya'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Konyaaltı Sahili'nde bir süredir işletmelerin usule aykırı yaptığı alanların kaldırılması işlemi sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tespit ettiği ve işletmelere kendileri kaldırılmaları için süre verdiği sahilde, kaldırılmayan yerlere ise müdahale ediliyor. Bugün öğle saatlerinde de belediye ekipleri usule aykırı yapılaşmaları kaldırmak için bir işletmeye gitti. İşletme sahibi yapıları kaldırtmayacağını ve yakacağını söyledi. Yaşanan gerginlik üzerine işletme sahibi elindeki kolonya ile bir sandalyeyi ateşe verdi. Çalışanların müdahalesiyle sandalye söndürülürken, olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri sahibini ifadesini almak üzerine polis merkezine götürdü. Belediye çalışanları usule uymayan alanları sökmek için çalışma yaparken, bir çalışan ise eline aldığı kolonyayı 'Yakarım' diyerek etrafa dökmeye başladı. Elindeki kolonya şişesini fırlatan çalışanı, mesai arkadaşları zor sakinleştirerek uzaklaştırdı. Bunun ardından belediye çalışanları işletmeye inerek usule aykırı olan ahşap alanları ve masa sandalyeleri kamyona yükledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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