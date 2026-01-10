Haberler

Antalya Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Antalya Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
Güncelleme:
Antalya Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği kahvaltı programında gazetecilerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti. AGC Başkanı İdris Taş, mesleğin yasasının olmamasının sorunlar yarattığını vurguladı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Kentte görev yapan gazeteciler, Konyaaltı ilçesindeki bir restorantta düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

AGC Başkanı İdris Taş, burada yaptığı konuşmada, 10 Ocak ve 24 Temmuz'un artık emek ve dayanışma günü olarak kutlandığını belirtti.

Bugün gazete, radyo, televizyon ve haber sitelerinin ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu dile getiren Taş, şöyle konuştu:

"Maalesef mesleğimizin, gazetecinin meslek yasası yok. Oysa ki gazetecilik kutsal bir meslek. Bu meslekte usta çırak ilişkisi var. Bu meslek başlangıçta temel bir eğitim gerektirir. Çünkü gazeteciler toplumla devlet arasında hakem görevi yapar. Bu kutsal mesleğimizin yasası olmadığı için bugün bütün illerde gazete, medya, basın adı altında dernekler kuruluyor fakat başkanı ve çalışanları gazeteci değil. Bu, mesleğimizin itibarını sarsıyor. TBMM'de bir an önce yasanın çıkması ve mesleğimizin iyileştirilmesi noktasında artık önemli bir kazanım elde etmek istiyoruz."

Taş, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İşletme sahibi Vahap Yüce de böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
