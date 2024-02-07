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Antalya'da bir kişi iş yerinin önünde ölü bulundu

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde erkek kuaförü işleten Adem Askan, iş yerinin önünde hareketsiz bir şekilde bulundu ve olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi iş yerinin önünde ölü bulundu.

Liman Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda erkek kuaförü işleten Adem Askan'ı (38) iş yerinin önündeki sandalyede hareketsiz şekilde uzun süredir oturduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Askan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Askan'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Konyaaltı Antalya Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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