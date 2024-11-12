Antalya'da Billie Jean King Cup ve Davis Cup Junior Finalleri Başladı

2024 Billie Jean King Cup Junior Gainbridge Finalleri ve 2024 Davis Cup Junior Finalleri, Antalya'da başladı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Megasaray Tenis Akademi'de düzenlenen organizasyonda, 25 ülkeden 32 takım 16 yaş kategorisinde dünyanın en iyisi olabilmek için yarışıyor.

Türkiye'nin ev sahipliği dolayısıyla Türk milli takımları organizasyona "wild card" ile katılıyor.

Kaptanlığını Merve Gültekinler Sadi'nin yaptığı "Billie Jean King Cup Junior" takımı Ada Kumru, Nehir Doğan ve Mira Karatoğma'dan oluşuyor.

Takımın grubunda Büyük Britanya, Brezilya ve Şili yer alıyor.

Kaptanlığını Umut Gerçek Alptekin'in yaptığı "Davis Cup Junior" takımını ise Kaan Işık Koşaner, Aren Baybars ve Doruk Çalıkoğlu temsil ediyor.

Takımın grubunda Japonya, Romanya ve Meksika bulunuyor.

Türkiye, 2021 ve 2022 yıllarının ardından bu prestijli organizasyona bu sene üçüncü kez ev sahipliği yapıyor.

Organizasyon, 17 Kasım'a kadar devam edecek.