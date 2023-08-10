Antalya'da Akdeniz Doğal Yaşamı Koruma Ağı Çalıştayı Düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde Akdeniz Doğal Yaşamı Koruma Ağı'nın Stratejik Planlama Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda küresel ısınma ve iklim değişikliği konularının yanı sıra gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için neler yapılabileceği tartışıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde Akdeniz Doğal Yaşamı Koruma Ağı'nın Stratejik Planlama Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda küresel ısınma ve iklim değişikliği konularının yanı sıra gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için neler yapılabileceği tartışıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi, Akdeniz Doğal Yaşamı Koruma Ağı'nın Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında 'Yeni Ufuklar için Bir Araya Gelelim' çalıştayına ev sahipliği yaptı.

Çalıştaya; 15 sivil toplum kuruluşu 30 aktivist, Akdeniz Gençlik Derneği, Uluslararası Gönüllülük Derneği, Bursa Kalkınma Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirildi. Bölgedeki çevre konularına duyarlı olan ve bu alanda değişiklik yapmayı hedefleyen tüm bireyler ve kuruluşlara yönelik olarak düzenlenen çalıştayda fikir alışverişi yapıldı.

KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUŞULDU

Çalıştay boyunca küresel ısınma ve iklim değişiklikleri gibi kritik konular üzerinde durulurken, gençlerle birlikte gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için neler yapılabileceği tartışıldı. Antalya Gelişim ve İzcilik Derneği Başkan Yardımcısı İrem Durak çalıştayın amacının doğal yaşamı koruma alanında stratejik bir plan oluşturmak ve ağın etkinliklerini, bu plan doğrultusunda daha geniş kapsamlı ve kapsayıcı bir şekilde yürütmek olarak açıkladı.

Akdeniz Gençlik Derneği Başkanı Muhittin Alp ise Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın başarılı geçtiğini belirterek, Başkan Muhittin Böcek'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti.