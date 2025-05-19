Antalya'da 19 Mayıs Kutlamaları Fener Alayı ile Coşkuyla Gerçekleşti

Antalya'da 19 Mayıs Kutlamaları Fener Alayı ile Coşkuyla Gerçekleşti
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Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile coşkuyla kutlandı. Katılımcılar dev Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş yaparak tarihi anı yad etti.

ANTALYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile kutlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı, milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un 106'ncı yıl dönümü ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği fener alayı ile kutlandı. Vatandaşlar yürüyüşe büyük ilgi gösterdi.

Saat 20.00'de Konyaaltı Varyant'tan başlayan fener alayı için katılımcılar saat 18.00'den itibaren alana gelmeye başladı. Toplanan binlerce kişi kortej arasında elden ele tutulan dev Türk bayrağı eşliğinde yürüyüşe başladı. Ayrıca ellerinde bayrak ve meşale taşıyan grup yürüyüş boyunca sloganlar atıp, marşlar söyledi. Kortejde yürüyenler arasında kentte yaşayan yerleşik yabancıların olduğu görülürken, bazı çocuklar ise ebeveynlerinin omuzlarında yürüyüşe katıldı.

Bu yılki fener alayında katılımın önceki yıllara göre daha yoğun olduğu görüldü. İlginç görüntülerin de yaşandığı yürüyüşte 7'sinden 70'ine binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüşü sürdürdü.

Meydandaki kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 'Ceza' konseri ile devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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