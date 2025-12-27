Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil tamirhanesinde meydana gelen yangın, kısa sürede 3 tamirhaneye yayıldı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
Antakya Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede 3 tamirhaneye daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye personelinin yangına müdahale çalışmaları sürüyor.
Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel