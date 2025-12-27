Haberler

Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil tamirhanesinde meydana gelen yangın, kısa sürede 3 tamirhaneye yayıldı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir otomobil tamirhanesinde çıkan, ardından 3 tamirhaneye sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Antakya Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede 3 tamirhaneye daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye personelinin yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

