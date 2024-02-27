Antakya'da içi su olmayan kuyuya düşen çocuk kurtarıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde içinde su olmayan kuyuya düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kantara Mahallesi'nde Y.U.K. isimli çocuk, kullanılmayan kuyuya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Y.U.K, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan Y.U.K, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde içinde su olmayan kuyuya düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kantara Mahallesi'nde Y.U.K. isimli çocuk, kullanılmayan kuyuya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Y.U.K, bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan Y.U.K, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.