Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Anne ve kız kanseri yenerek hayata bağlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde yaşayan 74 yaşındaki Şeman Bahçivanoğulları ile 51 yaşındaki kızı Çiğdem Özkan, 46 yaşında yakalandıkları kanseri yenmeyi başardı.

Üç çocuk annesi Bahçivanoğulları'na halsizlik ve göğüs ağrısı şikayetleriyle 1996'da gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konuldu.

Şeman Bahçivanoğulları 5 yıllık tedavi sürecinin ardından hastalığı yendi.

Bahçivanoğulları'nın kızı Çiğdem Özkan da göğüs ağrısı nedeniyle 2019'da başvurduğu hastanede meme kanseri olduğunu öğrendi.

Bahçivanoğulları, kızının tedavi sürecinde moralini yüksek tutmasına yardımcı oldu.

Aynı yaşta aynı hastalığa yakalanan anne ve kızı kanseri yenerek hayata ikinci kez bağlandı.

"Ben kanserden korkmadım"

Şeman Bahçivanoğulları, AA muhabirine, hastalığı döneminde zor süreçler geçirdiğini söyledi.

Hasta olduğunda çok üzüldüğünü ancak çocukları için kanserin üstesinden geldiğini ifade eden Bahçivanoğulları, kararlı mücadelesinin sonunda başarıya ulaştığını kaydetti.

Tedavi sürecinde moralini hep yüksek tuttuğunu dile getiren Bahçivanoğulları, "Ben kanserden korkmadım. Kanser hastası olduğumu herkese söyleyebiliyordum. Bana, 'Şeman hanım kansersin, nasıl söyleyebiliyorsun?' diyorlardı, 'Neden söylemeyeyim, ben bunu yeneceğim' dedim. Nitekim de başardım. Kolay bir hastalık değil. Ben hiçbir zaman pes etmedim, 'devam, ben bunu başaracağım' dedim ve nitekim başardım." diye konuştu.

Bahçivanoğulları, tedavi sürecinde saçları döküldüğünde çok ağladığını, hastalığı moralle yendiğini belirtti.

Kızının da kendisinin hastalığa yakalandığı yaşta kanser olduğunu anlatan Bahçivanoğulları, "Kızım da maalesef 46 yaşında bu hastalığa yakalandı, 'kızım geçecek' diyerek birbirimizi teselli ettik. Allah'a şükür o da atlattı." dedi.

"Annemin dik duruşu beni gerçekten motive etti"

Çiğdem Özkan da annesinin desteği sayesinde hastalığı yendiğini ifade etti.

Annesinin tecrübesinden çok faydalandığını belirten Özkan, "Kemoterapi sürecinde annemde kaldım. Her türlü bakımımı, beslenmemi annem yaptı. Ben ağladığım zaman annem hemen yanıma gelir, bazen beraber ağlar, bazen beraber gülerdik. Annemin dik duruşu beni gerçekten motive etti. Yaşamak isterseniz bir sebep buluyorsunuz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title