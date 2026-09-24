Ankete göre Kanadalıların yüzde 83'ü Trump'ın Kanada tarifelerine karşı çıktı

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Ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret geriliminin sürdüğü Kanada'ya yönelik tarife kararı, iki ülke kamuoyunda da desteklenmiyor.

Politico haber sitesinde 4 bin 183 ABD'li ve Kanadalı yetişkinle 13-15 Eylül'de yapılan ankette katılımcılara iki ülke arasındaki ticaret gerilimine ilişkin görüşleri soruldu.

Kanadalı katılımcıların yüzde 71'i, ülkelerinin ABD'nin tarifelerine karşılık açıkladığı misilleme tarifelerini "doğru" bulduğunu belirtirken yüzde 17'si ise bu adımı "yanlış" olarak yorumladı.

Öte yandan ankette Trump'ın Kanada'ya yönelik tarife kararını "doğru" bulan Kanadalıların oranı yüzde 8, "yanlış" görenlerin oranı ise yüzde 83 olarak yer aldı.

Trump'ın tarife hamlesine olumlu bakan ABD'lilerin oranı yüzde 26 iken Kanada'nın misilleme tarife kararına olumlu yaklaşan Amerikalıların oranı ise yüzde 33 olarak kaydedildi.

Trump'ın tarife adımını tasvip etmeyen ABD'lilerin oranının yüzde 56 olduğu ankette Kanadalıların yüzde 31'inin de Carney'nin misilleme kararına olumsuz yaklaştığı görüldü.

ABD yönetimi, temmuz ayında Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuş, bu tarifeler 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

Kanada yönetimi de buna karşılık belirli ABD ürünlerine yüzde 15, 25 veya 50 oranlarında gümrük vergisi uygulanacağını bildirmiş, bu tarifeler 8 Eylül'de uygulanmaya başlamıştı.

Kaynak: AA