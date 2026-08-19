Çinli Şirketlerin Yüzde 91'i ASEAN'da Faaliyet Göstermeyi Planlıyor

HONG KONG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin anakarasındaki şirketlerin yüzde 91'i Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinde faaliyet göstermeyi planlıyor.

Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi'nin salı günü açıkladığı anket, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne ortak ülkelerin Çinli şirketler arasında önde gelen küresel pazarlar olarak giderek daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koydu. Ankete katılan 2.000'den fazla şirketin yüzde 94'ü, bu ekonomilere olan erişimlerini genişletmek istediklerini belirtti.

Ankete katılan şirketlerin yüzde 40'ından fazlası, ASEAN ülkeleri arasında Singapur, Vietnam, Tayland ve Malezya'yı potansiyel pazar olarak gördüklerini dile getirdi.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 83'ü, yetenek havuzu ve pazarlama, muhasebe, finansman ve tedarik zinciri yönetimi alanlarındaki güçlü yönleri nedeniyle Hong Kong'u, küresel faaliyet alanını genişletmek için en iyi hizmet sağlayıcı olarak görüyor.

Kaynak: Xinhua