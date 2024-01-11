Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde Sınav Engeli

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde sınava girmek isteyen öğrenciler bir grubun saldırısına uğradıklarını, bu nedenle sınavlara giremediklerini öne sürdü. Güvenlik görevlileri grupları uzaklaştırdı. Bir öğrencinin, "Burada öğrenciler sınavına giremiyor, eğitim hakkımız engelleniyor. Can güvenliğimiz tehlikede" demesi dikkat çekti.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde, Siyasal Bilgiler ve İletişim fakültelerinin bulunduğu alanda "ülkücü" oldukları iddia edilen bir grubun bazı öğrencilerin sınava girmesini engellediği öne sürüldü. Kampüste bu durumun iki gündür sürdüğü belirtilirken; zaman zaman gruplar arasında masa, sandalye, taş, şişe atılması görüntülere yansıdı. Araya giren üniversite güvenlik görevlileri iki grubu birbirinden uzaklaştırdı.

Görüntülerde, bir öğrencinin, "Burada öğrenciler sınavına giremiyor, eğitim hakkımız engelleniyor. Can güvenliğimiz tehlikede" demesi dikkat çekti. Bazı öğrenciler de bu sırada "SBF, Cebeci faşizme mezar olacak" sloganları attı.