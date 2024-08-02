Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na 500 Alıcı Heyeti Bekleniyor

Ankara'nın ev sahipliğinde eylül ayında gerçekleştirilecek ve yurt dışından 500 civarında alıcı heyetin gelmesinin beklendiği Capital of Fashion (COF'24) Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın hazırlıkları devam ediyor.

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Akbaba ve dernek üyeleri, konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Akbaba, Ankara'nın önde gelen markalarının katılımıyla ilk kez düzenlenecek fuara yönelik hazırlıkların büyük oranda bittiğini ifade etti.

Fuardaki katılımcı alanlarının yüzde 80 doluluk seviyesine ulaştığını anlatan Akbaba, etkinliğin Ankara'ya çok şey katmasını beklediklerini söyledi.

Akbaba, etkinliğin sadece Ankaralıları ilgilendirmediğine işaret ederek, "Uluslararası boyutta bir fuar. Dünyanın dört bir yanından, Türkiye'nin her yanından insanlar gelecek." dedi.

500 civarında alıcı heyet bekleniyor

Akbaba, fuar için yurt dışından 500 civarında alıcı heyetin gelmesini beklediklerini bildirdi.

Türkiye genelindeki perakendeci, toptancı ve imalatçılara davetiye yolladıklarını dile getiren Akbaba, şunları kaydetti:

"Irak, İran, Türk Cumhuriyetleri'nden, Balkan ülkelerinden, Orta Doğu'dan, Afrika'dan, Avrupa'nın bir kısmından katılımcılar bekliyoruz. Çalışmalarımızı, 'Ankara, modanın da başkenti olacak' sloganımıza uygun bir şekilde yürütüyoruz."