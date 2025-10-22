Ankara'nın Barajlarındaki Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan barajlardaki doluluk oranları, kuraklık ve azalan yağışlar nedeniyle geriledi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün Barajlar Bilgi Sistemi verilerine göre, Çubuk, Pursaklar ve Akyurt'a su sağlayan Çubuk-2 Barajı'ndaki su miktarı 22 milyon 445 bin metreküpten 1 milyon 667 bin metreküpe düştü.

Kavşakkaya Barajı'nda ise su miktarı 85 milyon 228 bin metreküpten 6 milyon 702 bin metreküpe indi.

Yetkililer, barajlardaki düşüşün yaz aylarında artan su tüketimi ve yetersiz yağıştan kaynaklandığını belirterek, vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı.

Öte yandan, havadan kurak alanlar görüntülendi.