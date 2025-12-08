Haberler

Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 84 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 18 ilde yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 84 kişi tutuklandı. Yürütülen 'Almanak Operasyonu' kapsamında 174 kişi yakalandı ve dolandırıcılık işlemleriyle 8 milyar lira hareket tespit edildi.

ANKARA merkezli 18 ilde yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 84 kişi tutuklandı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yıl boyu yürütülen 'Almanak Operasyonu' kapsamında, oluşturdukları uygulamalar üzerinden sözde 'Forex' hesapları açtırarak yüksek kazançlı yatırım vaat ettiği iddia edilen kişilerin, üçüncü kişilere para karşılığı şirket kurdurduğu ve açılan her şirket başına haksız kazançtan pay verildiği tespit edildi. Şirketler adına açılan hesaplardaki paraların; farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara, kripto hesaplara ve coin hesaplara gönderildiği belirlendi. Bankalardan ve ATM'lerden para çekme görüntüleri dosyaya delil olarak girdi ve bu sayede hesapçılar da tespit edildi. İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu Ankara merkezli 18 ilde operasyon yapıldı. Operasyonlarda, sözde 'Forex' hesapları açtırarak yasa dışı işlem yapan 174 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HESAPLARDA YAKLAŞIK 8 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Şüphelenerek parasını geri isteyen mağdurlara 'vergi stopaj' adı altında parayı ödemeleri kaydıyla iade edebileceklerini söyleyen şüphelilerin, mağdurları tekrar dolandırdığı belirlendi. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen İl Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro'nun çalışmasında; 40 müştekiyi yatırım vaadiyle dolandıran, şirket hesaplarına para gönderilmesini sağlayarak 35 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen sahte 'Forex' çetesine dinleme yapıldı. Cümleler ve reklam kampanyaları arasında; 'zirve üstüne zirve', 'size her gün 2 katı kazandıramayız ama size ücretsiz danışmanlık verebiliriz', 'bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur', 'tek tıkla kazan hem de online' ve 'para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç' ifadeleri yer aldı. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu alındı. Rapora göre, dolandırıcılık suçunda kullanıldığı anlaşılan 117 hesap tespit edildi. Hesaplarda yaklaşık 8 milyar lira hareket olduğu görüldü.

