Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattında Önemli Eşik Geçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli'nde kazı çalışmalarının tamamlandığını ve "ışık göründü" töreninin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara-İzmir güzergahında yapılan hızlı tren projesinde gelinen son noktaya ilişkin bilgi verdi.

Projedeki en kritik noktalardan birinin Köroğlu Tüneli olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Tünelde kazı çalışmaları tamamlandı ve 'ışık göründü' töreni gerçekleştirildi. Bu tünel, Ankara ve Afyon arasındaki hattın en önemli kesimlerinden birisiydi. 5 bin 142 metre ile hattın en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli'nde kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla çok önemli bir eşiği daha aşmış olduk." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, hattın Polatlı-Afyonkarahisar kesiminde yer alan Köroğlu Tüneli'nin, Afyonkarahisar'ın kuzeydoğusunda, Bayat ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunduğunu aktararak, "13,5 metre çapındaki ana tünelin solunda, 4 bin 967 metre uzunluğunda 4,5 metre çapında kaçış tüneli de bulunuyor. Kaçış tüneli, her 500 metrede bir ana tünele bağlanan 9 bağlantı tüneli ile 10 manevra cebi ile destekleniyor." bilgisini verdi.

"Ankara-İzmir seyahat süresi 3,5 saate düşecek"

Uraloğlu, Ankara-İzmir YHT projesinin, mevcut demir yolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafeyi 624 kilometreye indireceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalışmalarımız Polatlı'ya kadar mevcut olan hızlı tren hattından sonra başladığı için Ankara-İzmir YHT hattı kapsamında Ankara-Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle 505 kilometre prestij projesi inşa ediyoruz. Projeyle, Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen olacak şekilde 10 istasyon tasarlandı. Hat genelinde 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 altgeçit inşa ediyoruz."

Hattın tamamen hizmete girmesiyle Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerinde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon insanın doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Seyahat süresinde, gerek konvansiyonel tren gerekse de kara yoluna göre önemli avantajlar sağlanacak. Ankara-İzmir güzergahında demir yolu ile 14 kara yoluyla 7 saat olan seyahat süresi 3,5 saate düşecek. Ankara-Afyonkarahisar seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak seyahat süresi 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa 2 saat 50 dakikaya düşecek. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz."