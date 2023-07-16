Ankara-İstanbul yolunda trafiğe kısıtlama

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM), Ankara-İstanbul yolundaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafiğin 6 gün boyunca her iki yönde de kontrollü olarak verileceğini açıkladı.

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM), Ankara- İstanbul yolundaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafiğin 6 gün boyunca her iki yönde de kontrollü olarak verileceğini açıkladı.

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara-İstanbul Anadolu Otoyolu ile Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasındaki çalışmalar nedeniyle bazı güzergahlarda trafiğin 6 gün boyunca her iki yönde de kontrollü olarak verileceği belirtildi. Yolun, 21 Temmuz saat 17.00'de trafiğe tamamıyla açılacağı ifade edildi.