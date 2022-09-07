Ankara haber | Aynı sokağa fırın açmak isteyen meslektaşını öldüren şüpheli Ankara'da yakalandı

Ankara haberi: KONYA'nın Beyşehir ilçesinde fırıncı Sebahattin Gülbahar, 11 gün önce aynı sokakta fırın açmak için yer bakan Erdal Üstüner'i tabancayla vurarak öldürdü, ortağı Yunus Ayaz ve çalışanı Murat Ş.'yi ise yaraladı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde fırıncı Sebahattin Gülbahar, 11 gün önce aynı sokakta fırın açmak için yer bakan Erdal Üstüner'i tabancayla vurarak öldürdü, ortağı Yunus Ayaz ve çalışanı Murat Ş.'yi ise yaraladı. Olayın ardından kaçan Gülbahar, Ankara'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, 27 Ağustos'ta Beyşehir ilçesi Dalyan Mahallesi 40463 Sokak'ta meydana geldi. Fırıncılık yapan Erdal Üstüner, ortağı Yunus Ayaz ve pastane ustası Murat Ş. ile birlikte kiralık dükkan ararken, aynı sokakta fırıncılık yapan Sebahattin Gülbahar'ın silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan 3 kişiden Erdal Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Beyşehir Emniyeti Müdürlüğü'ne gönderildi.