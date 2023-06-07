Ankara'da Ziraat Yüksek Mühendisine Telefonla Dolandırıcılık Yapıldı

Ankara'da telefonla aradığı ziraat yüksek mühendisi Sabahatin Ö.'ye kendini polis olarak tanıtıp 25 bin dolar dolandıran A.G. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. A.G. tutuksuz yargılanacak.

ANKARA'da telefonla aradığı ziraat yüksek mühendisi Sabahatin Ö.'ye (77) kendini polis olarak tanıtıp 25 bin dolar dolandıran ve tutuksuz yargılanan A.G. (47) hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara'da A.G., 18 Haziran 2021'de telefonla aradığı ziraat yüksek mühendisi Sabahatin Ö.'ye kendini başkomiser olarak tanıtarak, dolar hesabının bulunduğu bankada bir FETÖ'cünün çalıştığını ve yakalanması için hesabındaki parayı kendisine vermesini istedi. Paranın birkaç gün için kendisine geri verileceğini söyleyen A.G., Sabahatin Ö.'nün telefonu kapatmadan bankaya gitmesini istedi. Bunun üzerine dolar hesabının olduğu bankaya giderek parayı çeken Sabahattin Ö., A.G.'nin telefondaki talimatlarıyla parayı çekti ve dışarıda yanına gelen kişiye teslim etti. 3 gün sonra parasını geri almak için karakola giden Sabahattin Ö., dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.

Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan A.G. hakkında, benzer şekildeki 27 dolandırıcılık suçundan suç kaydı olduğu anlaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hazırlanan iddianame, Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.