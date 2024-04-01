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Ankara'da yerel seçimler sonuçlandı

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Başkentliler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 5 yıl görev yapacak yerel yöneticilerini belirledi.

Türkiye dün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.

4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmeni bulunan Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Ankara'da, büyükşehir ve 16 ilçe belediye başkanlığını CHP kazanırken, 8 ilçenin belediye başkanı AK Parti'den, bir ilçenin belediye başkanı ise bağımsız olarak seçildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçmenlerin yüzde 60.38'inin oyunu olarak yeniden başkan oldu. Yavaş, 2019'daki seçimlerde yüzde 50.93 oy almıştı.

İlçelerin sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre, Ankara'nın 25 ilçesindeki yarışta, 16 ilçeyi CHP'li, 8 ilçeyi AK Parti'li, bir ilçeyi ise bağımsız belediye başkan adayı kazandı.

Başkentte 16 CHP'li aday yarışı önde bitirdi. Buna göre, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu oldu, "Behzat Ç." karakteriyle tanınan tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Beşikçioğlu da Etimesgut Belediye Başkanı seçildi.

AK Parti'nin Ankara adayları ise 8 ilçenin belediye başkanlığını kazandı. Buna göre, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran, Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar, Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık, Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal ve Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin seçimi önde bitirdi.

Ankara'nın tek bağımsız belediye başkanı

Çamlıdere'de ise bağımsız aday Adem Ceylan sandıktan çıktı.

Seçimde, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Haymana, Kalecik, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Keçiören, Mamak ve Kahramankazan ilçeleri AK Parti'den, Polatlı, Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerinin yönetimi ise MHP'den CHP'ye geçti.

AK Parti'li Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, seçmenden yeniden onay alarak belediye başkanlığına devam etti.

CHP'li Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yeniden seçilen isimler oldu.

Öte yandan bir önceki yerel seçimde MHP'den Polatlı Belediye Başkanı seçilen ve bu seçimde CHP'nin ilçe belediye başkan adayı olarak gösterilen Mürsel Yıldızkaya da tekrar seçildi.

Başkentte tek kadın belediye başkanı

AK Parti'nin Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ankara'daki tek kadın belediye başkanı unvanını sürdürdü. Ayık, 2019'daki yerel seçimlerde de AK Parti'den Akyurt Belediye Başkanı seçilmişti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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