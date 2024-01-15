Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı
Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.
ANKARA'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında; Çankaya, Nallıhan, Altındağ, Etimesgut, Kızılcahamam ve Kahramankazan ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 604 uyuşturucu uyarıcı hap, 4,4 kilogram uyuşturucu madde, 55 kök kenevir bitkisi, 5 iklimlendirme kabini, 5 hava konnektörü, 11 ışık kaynağı, 6 vantilatör, 4 hassas terazi, 3 buhar makinesi, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 24 fişek, 200 litre sıvı gübre ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen; E.T., B.S., D.B.K., G.K., H.K., B.K., B.A., A.Ö., F.O., K.S., M.Y.A. ve B.V.Ç. gözaltına alındı. 12 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.