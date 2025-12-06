Haberler

Ankara'da 'tefeci' operasyonu: 20 tutuklama

Ankara'da 'tefeci' operasyonu: 20 tutuklama
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonda 25 şüphelinin yakalandığını, 20'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonda 80 milyon TL değerinde çek/senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da 'tefecilik', 'yağma' ve 'tehdit' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüphelinin yakalandığını, 20'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Ankara ve Çubuk Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu 25 şüpheli yakalandı. Aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş 80 milyon TL değerinde 45 çek/senet, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin; mağdurları faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, paraların teminatı olarak vatandaşlara çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayanlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında, 5 milyar 718 milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen şüphelilere ait yaklaşık 403 milyon TL değerinde 102 ev/arsa, 41 araç ile 523 banka hesabına el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
