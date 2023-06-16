Ankara'da Tarım İlacı Zehirlenmesi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören'de bir apartmanda tarım ilacı kullanılması sonucunda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 5 kişinin de tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Ankara Valisi Şahin, Ankara'da tarım ilacı zehirlenmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü açıkladı

ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören'de bir apartmanda tarım ilacı kullanılması sonucunda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 5 kişinin de tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Vali Şahin, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Yeni Turan ilkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı. Burada öğrencilerin folklor gösterisini izleyen Şahin, sınıfları gezerek öğrencilere karne dağıttı. Şahin, tören sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sabah Keçiören ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi'nde bir apartmanda tarım ilacı kullanımı sonucu gerçekleşen zehirlenme vakasına ilişkin bilgiler verdi.

Zehirlenme sonucu iki vatandaşın hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere 5 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Maalesef Keçiören'de bir apartmanda ilk değerlendirmelere göre böcek ilaçlamasından kaynaklandığı şeklinde bana da bilgiler geldi. Maalesef 2 vatandaşımız ex, 1'i ağır, 5 vatandaşımız da şu anda tedavi altında. İnşallah onlar sağ salim aramıza dönerler ama şunu ifade edeyim şu anda orada bütün ekiplerimiz çalışıyorlar. Savcılarımızın talimatları ve kontrolleri dahilinde incelemeler, araştırmalar devam ediyor. Kesin sebep onların bu teknik adli çalışmaları bitirdikten sonra netleşecektir. Allah'tan rahmet diliyorum. Bana gelen bilgiler Türk vatandaşı."