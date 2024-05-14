Ankara'da suç örgütüne yönelik soruşturma: 3 polis gözaltına alındı

(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen ve görevden uzaklaştırılan haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılan 3 polis gözaltına alındı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı dava kapsamında, suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 3 kamu kamu görevlisi hakkında geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

Görevden uzaklaştırılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik'in "Ufuk komiser" adıyla açıkladığı personelin evinde dün gece savcılık talimatıyla arama yapıldı. Evlerinde ara yapılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan gözaltına alındı.