Ankara'da Sokak Köpekleri İçin Eylem

Ankara'da 5 kişi, sokak köpeklerinin mahallelerden toplanması için eylem yaptı. Grup, sokak hayvanlarının çocukların güvenliği için barınaklara kapatılmasını talep etti.

ANKARA'da 5 kişi, sokak köpeklerinin mahallelerinden toplanması için açıklama yaptı.

Altındağ ilçesi Karapürçek Caddesi'nde bir araya gelen 5 kişi, sokak köpeklerinin mahallelerden toplanarak barınaklara kapatılması talebiyle eylem yaptı. 'Protestomuz sokak köpekleri içindir', 'Sokak hayvanları yüzünden çocuklar ölmesin' yazılı dövizleri taşıyan grup adına Sakine Sungur (37), açıklama yaptı. Sungur, hayvan düşmanı olmadıklarını belirterek, "Hayvanların da korunmasını istiyoruz. Çocuklarımız ve yaşlılarımız yaralanıyor, ölüyor. Onlara sahip çıkılmasını istiyoruz. Çok şikayette bulunduk; ama kimse sesimizi duymadı. Buradan Cumhurbaşkanı'na, belediye başkanlarına sesleniyorum. Lütfen sesimizi duyun, başka bir amacımız yok. Seçimler gelecek, çocukları düşünerek sandığa gidelim. Sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz, artık insanlar ölmesin. İnsanlar korkarak okullarına gidiyor, çocuklar dışarı çıkamıyor" dedi.