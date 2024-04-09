Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ankara'da Otomobil Kazası: 1'i Çocuk 6 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Ahmet Bozkurt'un kullandığı 06 CVF 240 plakalı otomobil, Karagöl Grup yolunda kontrolden çıkarak önce şarampole devrildi ardından telefon direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile biri çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title