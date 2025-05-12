Ankara'da Mogan Gölü'nde Sup Board Eğitimi Düzenlendi

Ankara Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü'nde, gün doğumu ve gün batımında Sup Board eğitimi yapıldı.

Mogan Gölü'nde yapılan eğitim, sabahın erken saatlerinde göl kıyısında başladı. Karada teorik eğitimini tamamlayan katılımcılar, temel denge ve kürek tekniklerini suda uygulamalı olarak öğrenme şansı yakaladı.

Eğitim kapsamında Mogan Gölü'nde yer alan Sevgi Adası'na kadar kürek çeken katılımcılar, sporun ve göl manzarasının tadını çıkardı.

Haziran ayında eğitimler devam edecek

Sup Ankara'nın kurucu üyesi ve tur lideri Dilek Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sup Board eğitimini ilk defa şehir merkezinde yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, "Biz genellikle Ankara'nın iç sularında bu çalışmaları yapıyorduk fakat ilk kez Ankara'nın kalbinde Mogan Gölü Ankara Yelken Kulübü tesislerinde bu etkinlikleri yapmaya başladık." dedi.

Ankaralıların yoğun ilgisinden dolayı katılımcı sayısının yüksek olduğunu belirten Yılmaz, "Bütün Ankaralıları suyla bu şekilde buluşturmak istiyoruz. Kano federasyonunun verdiği yeterlilik belgeleri ile burada olmak bizi çok mutlu ediyor. Bugün gün doğumu ve gün batımı olmak üzere iki kez suya çıktık." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, haziran ayı içerisinde havaların ısınmasıyla eğitimlere devam edeceklerini belirtti.

"Göle düşünce, insanın bir daha düşesi geliyor"

İlk defa Sup Board eğitimine katılan Faik Kemal Yılmaz ise eğitimin zorluklarının yanında oldukça eğlenceli olduğunu dile getirdi.

Eğitim esnasında göle düştüğünü söyleyen Yılmaz, şunları söyledi:

"İlk başta kendime güvenim çok iyiydi, düşmeyeceğimi düşünüyordum. Ekip içinde de ilk ayağı kalkanlardan biri ben oldum. Şakalaşırken göle ilk düşen de yine ben oldum. Ekipten ayrılırken ıslanan adam lakabıyla ayrılmak zorunda kaldım. Hava serin gibiydi, çok üşüyeceğimi düşünmüştüm ama hiç de üşümediğimi fark ettim. Göle düşünce, insanın bir daha düşesi geliyor."

Sup Board eğitimini sosyal medya sayesinde öğrendiğini belirten Yılmaz, eğitimin çok güzel geçtiğini dile getirdi.

Katılımcılardan Çağdaş Erdem ise "Bu aktivitelerin biraz daha artması Ankara'daki sosyalliği artıracaktır. 'Ankara'nın denizi yok' diyorlar ama bu tür su sporları Ankara'ya karşı olan önyargıları kırabilir." şeklinde konuştu.