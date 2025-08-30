Ankara'da Kaza: İş İnsanı Fatih Yücelik Hayatını Kaybetti

Ankara'da meydana gelen kazada, kaldırıma çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü iş insanı Fatih Yücelik yaşamını yitirirken, aracın içindeki bir kişi ağır yaralandı.

ANKARA'da kaldırıma çarpan otomobilin devrildiği kazada iş insanı Fatih Yücelik (46) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ahmet Vehbi Koç Bulvarı'nda meydana geldi. Fatih Yücelik yönetimindeki 06 GT 0004 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Fatih Yücelik'in hayatını kaybettiği tespit edilirken, araçta bulunan Cüneyt Dinçer, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yücelik'in cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Dinçer'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FATİH YÜCELİK

Fatih Yücelik, Erçimsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aşkale Çimento ve Kavçim markalarıyla Türk çimento sanayisinin önde gelen isimleri arasında bulunuyordu. Fatih Yücelik, Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Fatih Yücelik; Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanlığı, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapıyordu. Yücelik, evli ve 2 çocuk babasıydı.

